Житель Екатеринбурга закурил в вагоне трамвая

Пассажир не покидал салон несмотря на просьбы кондуктора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в трамвае №4 пассажиров сильно возмутило поведение мужчины. По словам очевидцев, заснявших его дебоширства на камеру, мужчина был очень пьян, а потому позволил себе закурить прямо в трамвайном вагоне.

Кондуктор отобрала сигарету и выкинула ее, а также пыталась выгнать пассажира из салона. У женщины на это не хватило сил.

- Кондуктор сказала, что он вдобавок обмочился. Она ходила и возмущалась, мол: «Кто после тебя сядет на эти места, раз ты так себя ведешь». Просила его выйти, угрожала полицией. Было видно, что мужчина не в себе, - рассказала одна из пассажирок порталу «Е1».

Этим же дне, 12 марта, в другом трамвае стало плохо подростку. Парню пассажирам пришлось вызвать скорую помощь: он не мог встать, плохо отвечал на вопросы и терял сознание каждые несколько минут.