В Екатеринбурге подросток потерял сознание в трамвае

Подростка госпитализировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургу подростку стало плохо в трамвае. Парень потерял сознание, из-за чего напугал пассажиров. Инцидент случился на остановке «Викулова», сообщили очевидцы порталу «Е1».

Подросток не мог встать с сиденья в трамвае, каждые несколько минут терял сознание. Пассажирам пришлось вызвать скорую помощь. Прибывшие на место врачи сразу расспросили окружающих о состоянии парня.

- Сознание теряет каждые три минуты, зрачки огромные. Судорог не было, - ответила медикам одна из пассажиров в трамвае.

Друзья подростка заверили врачей, что перед тем, как его другу стало плохо, он выпил лишь газировку в одной из сетей ресторанов быстрого питания. Парня госпитализировали на скорой помощи. О том, что стало причиной плохого самочувствия подростка неизвестно.