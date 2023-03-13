В Екатеринбурге ребенок, которого посадили за руль, чуть не устроил ДТП

Водителя, усадившего за руль ребенка, проверят в ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проверят водителя, который посадил ребенка за руль. Инцидент случился 12 марта. Машина проезжала со стороны спорткомплекса «Калининец» на улицу Таганскую. Ребенок, которому было на вид семь лет, едва не устроил ДТП.

- Этот автомобиль чуть в меня не врезался! На перекрестке с Красных Командиров они остановились на красный сигнал светофора, я их догнал и записал на видео, - рассказал очевидец порталу «Е1».

В Госавтоинспекции водителям напомнили, что дети в машине должны сидеть в детских удерживающих креслах, и обязательно пристегнутыми ремнями безопасности.

- Поведение, подобное тому, что на видео, может привести к печальным последствиям. Родители, которые допускают ребенка за руль подвергают его жизнь опасности. Госавтоинспекцией по данному факту проводится проверка, - заявили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД по Екатеринбургу.

Это не единичный случай подобного рода ситуации. До этого в Госавтоинспекции проверяли видео блогера из Екатеринбурга Алены Шаламовой. Она вместе с мужем точно также посадила за руль ребенка, а видео выложила в сеть.