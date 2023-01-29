ГИБДД проверит видео блогера из Екатеринбурга, которая посадила ребенка за руль

В ГИБДД уже начали проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД заинтересовались инцидентом с ребенком за рулем. Случай попал на видео популярного уральского блогера.

Автором кадров с опасным вождением стала известная бьюти-блогер Алена Шаламова с 30 тысячами подписчиками в социальных сетях. На кадрах видно, что маленького ребенка усадили за руль к отцу.

- Мы уже учимся водить, - комментирует ситуацию папа мальчика.

Инцидентом быстро заинтересовались в городском ГИБДД, где уже проводят проверку по факту случившегося. Видео с маленьким водителем из социальных сетей Алены Шаламовой исчезло.

- Госавтоинспекция напоминает водителям, что детей нужно перевозить в детских удерживающих устройствах и пристегивать ремень безопасности. Подобные случаи, к сожалению, приводят к печальным последствиям, родители-водители подвергают своих детей к опасности, - напомнили родителям в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

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