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НовостиОбщество12 марта 2023 10:23

В Каменске-Уральском вандалы выломали стекло на рекламном щите

Инцидент попал на видео
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Дебоширы сломали щит и вырвали стекло. Фото: скриншот видео

Дебоширы сломали щит и вырвали стекло. Фото: скриншот видео

Вандалы в Каменске-Уральском напали на рекламный щит. Молодые люди сначала агрессивно пинали рекламный щит, а затем и вовсе разбили стекло. Его дебоширы бросили в сторону и убежали с места преступления.

Очевидец успел заснять дебоширов на свой смартфон. Видеозапись вандализма появилась в группе «Говорит Каменск-Уральский» во «Вконтакте» ранним утром 12 марта.

- Неизвестные разбили стекло на рекламном щите. Фильм «Окно в Европу» не потерял актуальности до сих пор, - говорит автор видео.

О мотивах такой расправы над рекламным щитом свидетелю инцидента неизвестно.

До этого, в январе 2023 года, неизвестные вандалы забросали камнями скоростные поезда «Ласточка», курсирующие между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Тогда ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура.