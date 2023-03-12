В Каменске-Уральском вандалы выломали стекло на рекламном щите

Дебоширы сломали щит и вырвали стекло. Фото: скриншот видео

Вандалы в Каменске-Уральском напали на рекламный щит. Молодые люди сначала агрессивно пинали рекламный щит, а затем и вовсе разбили стекло. Его дебоширы бросили в сторону и убежали с места преступления.

Очевидец успел заснять дебоширов на свой смартфон. Видеозапись вандализма появилась в группе «Говорит Каменск-Уральский» во «Вконтакте» ранним утром 12 марта.

- Неизвестные разбили стекло на рекламном щите. Фильм «Окно в Европу» не потерял актуальности до сих пор, - говорит автор видео.

О мотивах такой расправы над рекламным щитом свидетелю инцидента неизвестно.

До этого, в январе 2023 года, неизвестные вандалы забросали камнями скоростные поезда «Ласточка», курсирующие между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Тогда ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура.