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НовостиОбщество18 января 2023 15:59

На Урале неизвестные вандалы забросали камнями скоростные поезда «Ласточка»

Ситуацией уже заинтересовалась транспортная прокуратура
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Ситуацией уже заинтересовалась транспортная прокуратура

Ситуацией уже заинтересовалась транспортная прокуратура

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердлвоской области неизвестные вандалы забросали камнями скоростные поезда «Ласточка», который курсируют между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Ситуацией уже заинтересовалась транспортная прокуратура.

- Нижнетагильской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, в результате которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав потребителей, - уточнили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Также в ведомстве добавили, что за вандализм предусмотрен штраф, исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Ранее стало известно, что в Свердловской области скорый пригородный поезд «Ласточка» получил новый маршрут. С 20 января он будет курсировать между Екатеринбургом и Североуральском.