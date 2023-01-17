Скоростные поезда «Ласточка» свяжут Екатеринбург и Североуральск

Новый маршрут будет доступен с 20 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области скорый пригородный поезд «Ласточка» получил новый маршрут. С 20 января он будет курсировать между Екатеринбургом и Североуральском.

- Электропоезд будет делать остановки на станциях «Лесная Волчанка», «Краснотурьинская», «Серов», «Лобва», «Ляля», «Верхотурье», «Выя», «Верхняя», «Кушва», «Гороблагодатская», «Баранчинская», «Смычка», «Нижний Тагил», «остановочный пункт ВИЗ», - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Таким образом жители отдаленных городов региона получат регулярное сообщение со столицей Урала. Ранее до областного центра можно было только с пересадками.

- Также до февраля на проезд по маршруту от Екатеринбурга до Боксит будет действовать специальный тариф 883 рубля. Применяются все виды льгот, установленных для проезда в пригородном железнодорожном транспорте, - добавили в пресс-службе СвЖД.