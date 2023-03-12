Екатеринбург обогнал Москву и Санкт-Петербург в рейтинге криминальных городов

Екатеринбург занял 197 место в рейтинге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург попал в список самых криминальных город мира. При этом, в рейтинге преступности уральская столица обогнала Москву и Санкт-Петербург. Такие выводы сделали эксперты международного сервиса Numbeo.

«197 место – Екатеринбург, Россия. 254 место – Санкт-Петербург, Россия. 282 место – Москва, Россия», - указывается в рейтинге, опубликованном на сайте.

Как указывается на Numbeo, в Екатеринбурге индекс преступности составляет 46,4%, индекс безопасности, соответственно – 53,6%. В Москве показатель преступности упал до 36,8%, а Санкт-Петербурге этот индекс составил 39,7%.

Среди российских городов эксперты Numbeo на первое место выдвинули Новосибирск. В мировом рейтинге город занял 182 место с индексом преступности 47,7%. Самым безопасным для жизни городом среди преступных в России стал Нижний Новгород. Он занял 347 место в общем топе, криминальный индекс в городе составил 28,7%.

Наиболее опасным и криминальным городом во всем мире специалисты признали Каракас в Венесуэле. Индекс преступности в столице Венесуэлы оценили в 83,6%.