В Екатеринбурге ребенок жестоко избил собаку

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В Компрессорном очевидцы заметили, как ребенок во время прогулки издевался над собакой. Он таскал ее за поводок, швырял в снег и бил кулаками. Видео опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Юного живодера пытались остановить замечаниями, высказанными с балкона. Очевидец также сообщает, что на просьбы взрослых прекратить издевательства ребенок не реагировал. Животное от детской ярости буквально вжималось в сугроб. Однако, мучитель вытащил его обратно и продолжил прогулку.

«КП-Екатеринбург» обратились в пресс-группу УМВД за комментарием.

Недавно уральские зоозащитники спасли от блогера-мучителя рыжего кота Сеню. Хозяин заставлял кота делать зарядку и делал из животного подушку.