Девушка опубликовала фото своего заявления об уходе в интернет. Фото: социальные сети Лейлы Гусейновой

Помощница экс-главы Екатеринбурга покинула Фонд Ройзмана*. Лейла Гусейнова работала в организации с 2017 года. О своем уходе девушка сообщила в социальных сетях.

Организация была основана в 2015 году, спустя два года в нее пришла Лейла Гусейнова. Девушка работала в Фонде Ройзмана* менеджером по фандрайзингу.

- Ну вот и все. Друзья, с сегодняшнего дня я больше не работаю в Фонде Ройзмана*. Я благодарна жизни за эти годы, за этот бесценный опыт, за всех вас. Спасибо вам, что всегда были рядом, помогали каждую минуту. Вместе с вами мы сделали очень, очень много. Просто сделали этот мир на капельку лучше и добрее. Вы все в моем сердце, - поделилась с подписчиками Гусейнова.

Гусейнова поблагодарила коллег за совместную работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощница экс-мэра не стала рассказывать подробности ее увольнения. Только лишь пообещала делиться своими новыми проектами в социальных сетях.

*Евгений Ройзман был признан иностранным агентом Минюстом РФ

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