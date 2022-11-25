Экс-мэр Екатеринбурга пополнил список физлиц-иноагентов

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана внесли в реестр физлиц-иностранных агентов Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана внесли в реестр физлиц-иностранных агентов Украины.

Помимо экс-главы Екатеринбурга список пополнили Федор Телин, Виталий Ковин, Илья Новиков, Анна Монгайт и Александра Гармажапова. Их также объявили иностранными агентами Украины.

Весной этого года политика Евгения Ройзмана трижды штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ на общую сумму 150 тысяч рублей. Также ему присудили 85 тысяч рублей за неуважение к власти.

В августе на Ройзмана завели уголовное дело за видеозапись, опубликованную в Интернете, по части 1 статьи 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ». Бывшему мэру Екатеринбурга грозило до трех лет лишения свободы.

Суд завершился тем, что Ройзману запретили посещать публичные места, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями по делу, использовать средства связи, за исключением связи с адвокатом и чрезвычайных звонков. Поэтому политика отправили домой из зала суда.