После столкновения с внедорожником автобус влетел в забор у дороги. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле рейсовый автобус с пассажирами в салоне врезался в иномарку Toyota Fortuner. Авария произошла днем 10 марта на улице Островского. После столкновения с внедорожником автобус влетел в забор у дороги.

- В результате ДТП 44-летний водитель автомобиля Toyota с диагнозом «ушиб руки» отпущен домой. Водитель автобуса ПАЗ имеет стаж вождения категории «D» 13 лет, привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД четыре раза, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Оба водителя в момент столкновения были трезвыми. Автобус следовал по городскому маршруту № 34 «ГГМ – Рудник», в салоне находились 15 человек, никто травм не получил.

Ранее в Нижнем Тагиле произошла необычная авария: на улице Быкова столкнулся пассажирский автобус, в салоне которого находились 10 человек, и экскаватор.