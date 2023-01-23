В Нижнем Тагиле экскаватор при повороте снес автобус с 10 пассажирами в салоне

Авария произошла днем 23 января на улице Быкова. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле произошла необычная авария: на улице Быкова столкнулся пассажирский автобус, в салоне которого находились 10 человек, и экскаватор. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы выяснили, что 29-летний водитель спецтехники при повороте не предоставил преимущество другой машине, из-за чего и случилось ДТП.

- 65-летний водитель автобуса осмотрен врачами скорой медицинской помощи на месте, после чего отпущен домой. А вот 36-летний мужчина, который был пассажиром в общественном транспорте, с ушибами доставлен в ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» для оказания медицинской помощи, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Установлено, что водитель экскаватора имеет права категории D в течение 11 лет, за это время его шесть раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Мужчина пояснил, что ехал с ремонта на работу. Подъезжая к перекрестку улиц Быкова – Максима Горького, он увидел легковой автомобиль, который поворачивал направо. Понимая, что их траектории не пересекутся, стал поворачивать направо, где в это время ехал пассажирский автобус, который он не заметил, - добавили в Госавтоинспекции.

Водитель автобуса рассказал, что был уверен, что экскаватор пропустит его. В итоге мужчину за рулем спецтехники привлекли к ответственности за отсутствие путевого листа.

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