В Екатеринбурге перестали работать сайты мэрии и ряда СМИ

Пользователи не могут зайти на сайты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Екатеринбурге перестали работать правительственные сайты, а также сайты нескольких региональных СМИ. На данный момент сбой в работе наблюдается у официального портала Екатеринбурга, а также правительства Свердловской области.

- произошел небольшой технический сбой. Работы по восстановлению работоспособности уже ведутся. В ближайшее время, официальный портал Екатеринбурга будет вновь доступен пользователям, - уточняют «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Скрин неработающего сайта мэрии

С перебоями работает сайт Гордумы Екатеринбурга и ряд СМИ: 66.RU, «Вечерние ведомости» и «Накануне.RU». Предположительно, поломка сайтов в Екатеринбурге и области произошла из-за хакерской атаки.

Также, хакерская атака произошла 9 марта, когда ряд телеканалов и радио подверглись взлому. Зрители и слушатели могли услышать об объявлении воздушной тревоги, которая оказалась ложной.