Это не первый случай, когда в ТВ появляются подобные вбросы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по телевидению пустили фейковое сообщение о «воздушной тревоге». В региональном главке МЧС заявили, что, как и ранее, хакеры взломали сервера радиостанций и ТВ-каналов.

- На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в конце февраля в Верхней Салде жители пожаловались, что на частоте станций Авторадио, Comedy radio, Юмор FM и Relax FM сначала прозвучала сирена, а потом тревожный женский голос объявил «воздушную тревогу» и потребовал «всем немедленно проследовать в укрытие».