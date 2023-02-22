В Верхней Салде по радио хакеры передали фейковое сообщение о «воздушной тревоге»

Из-за хакеров фейковое сообщение услышали жители нескольких городов страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим утром странное сообщение могли услышать жители свердловских городов по радио. В частности, в Верхней Салде жители пожаловались, что на частоте станций Авторадио, Comedy radio, Юмор FM и Relax FM сначала прозвучала сирена, а потом тревожный женский голос объявил «воздушную тревогу» и потребовал «всем немедленно проследовать в укрытие».

Видеозапись, сделанная очевидцами, быстро разошлась по соцсетям. Оказалось, что сообщение по радио действительно передавалось, но оно было запущено злоумышленниками, чтобы ввести людей в заблуждение.

- В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках. Добавим, что в администрации Верхней Салды также поспешили опровергнуть сообщение о «воздушной тревоге».

- На частотах городских радиостанций сегодня прошло сообщение о воздушной тревоге с рекомендацией «проследовать в укрытие». Информация не соответствует действительности. По данным МЧС, опасности нет, - уточняется в паблике городской администрации.

Также, по предварительным данным, такое же ложное сообщение услышали жители Новоуральска, Уфы, Казани, Подмосковья и Старого Оскола.