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НовостиОбщество10 марта 2023 5:04

Тагильчане попросили Владимира Путина остановить разработку карьера вблизи Леневского водоема

Жители Нижнего Тагила направили президенту России письмо
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Вблизи карьера планируется добыча щебня

Вблизи карьера планируется добыча щебня

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Нижнего Тагила обратились к президенту России Владимиру Путину, чтобы решить вопрос с разработкой карьера вблизи Леневского водохранилища. Заниматься добычей щебня планирует компания «Тагильский щебень». Место для добычи выбрали в 26 километрах от Нижнего Тагила.

Неравнодушные защитники резервного водохранилища города направили президенту письмо, а его копию – губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

- Исчезнут подземные реки и озера, питающие Леневское водохранилище, что приведет к заболачиванию и исчезновению самого водоема, которое является резервным водоемом Нижнего Тагила. При этом на берегах Леневского водохранилища расположены санаторий "Леневка" и детский оздоровительный лагерь "Звездный", гостиница "Лесная". Это – экологическая катастрофа, как для оздоровительных здравниц, так и для Нижнего Тагила в целом, - говорится в письме, цитирует издание «Накануне.RU».

Ранее местные жители обращались и в другие инстанции, в том числе и в Роспотребнадзор. В январе 2023 года депутаты Нижнего Тагила взбунтовались против карьера вблизи санатория и детского оздоровительного лагеря.