Тагильчане попросили Владимира Путина остановить разработку карьера вблизи Леневского водоема

Вблизи карьера планируется добыча щебня Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Нижнего Тагила обратились к президенту России Владимиру Путину, чтобы решить вопрос с разработкой карьера вблизи Леневского водохранилища. Заниматься добычей щебня планирует компания «Тагильский щебень». Место для добычи выбрали в 26 километрах от Нижнего Тагила.

Неравнодушные защитники резервного водохранилища города направили президенту письмо, а его копию – губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

- Исчезнут подземные реки и озера, питающие Леневское водохранилище, что приведет к заболачиванию и исчезновению самого водоема, которое является резервным водоемом Нижнего Тагила. При этом на берегах Леневского водохранилища расположены санаторий "Леневка" и детский оздоровительный лагерь "Звездный", гостиница "Лесная". Это – экологическая катастрофа, как для оздоровительных здравниц, так и для Нижнего Тагила в целом, - говорится в письме, цитирует издание «Накануне.RU».

Ранее местные жители обращались и в другие инстанции, в том числе и в Роспотребнадзор. В январе 2023 года депутаты Нижнего Тагила взбунтовались против карьера вблизи санатория и детского оздоровительного лагеря.