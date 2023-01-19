Тагильчане взбунтовались против добычи щебня рядом с детским лагерем и санаторием

Работы хотят начать в 26 километрах от Нижнего Тагила Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Депутаты Нижнего Тагила взбунтовались против добычи щебня вблизи санатория и детского оздоровительного лагеря. Речь идет о санатории «Леневка» и лагере «Звездный». Заниматься работами планирует компания «Тагильский щебень». Место для добычи выбрали в 26 километрах от Нижнего Тагила.

Спор возник на заседании комиссии думы 17 января, передает издание TagilCity. Промышленные работы поддержал прокурор Нижнетагильской межрайонной Природоохранной прокуратуры Григорий Битюков.

- Есть закон о санаториях и курортах, есть постановление правительства, которое регламентирует эту процедуру, есть уполномоченный орган государственной власти на территории Свердловской области — Минздрав. В настоящий момент по закону препятствий для осуществления деятельности нет, - передает слова прокурора издание.

Против такого заявления выступил председатель нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн.

- Я не согласен с уважаемым прокурором. Если обратиться к условиям пользования участка недр, то тут написано, что добычу гранита необходимо начать после получения необходимых разрешений контролирующих органов, - заявил Раудштейн на заседании.

Кроме того, вблизи предполагаемых работ находится Леневское водохранилище. Местные жители боятся, что промышленная добыча камня навредит водоему.