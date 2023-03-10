В Екатеринбург привезут новый троллейбус из Вологды

Троллейбус прибудет с вологодского завода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург в ближайшее время привезут только один новый троллейбус, цена которого составляет 31 675 000 рублей. Согласно документации, опубликованной на портале «Госзакупок», один новый троллейбус прибудет в уральскую столицу из Вологды.

Право на поставку выиграл торговый дом «Транс-Альфа» - завод в Вологде, который 25 лет специализируется на выпуске троллейбусов и электробусов. Например, завод выпускает троллейбусы «Авангард», эксплуатируемые во многих городах России.

На «Госзакупках» указано, что купленный мэрией Екатеринбурга троллейбус будет низкопольным и оборудован системой климат-контроля в салоне, корпус машины сделают синим.

До этого же стало известно, что обещанные Екатеринбургу в 2023 году полсотни новеньких троллейбусов из Белоруссии прибудут в уральскую столицу с большим опозданием.

Новые сроки сорванных по вине производителя поставок не определены. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказывали в пресс-службе администрации города.