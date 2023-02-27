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НовостиЭкономика27 февраля 2023 9:19

Екатеринбург оставили без белорусских троллейбусов

Вина лежит на производителе
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Жители Екатеринбурга продолжат ездить на старых троллейбусах

Жители Екатеринбурга продолжат ездить на старых троллейбусах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обещанные Екатеринбургу в 2023 году полсотни новеньких троллейбусов из Белоруссии прибудут в уральскую столицу с большим опозданием. Новые сроки сорванных по вине производителя поставок не определены. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе администрации города.

- Причина задержки - производственная. На белорусское предприятие не поступили вовремя импортные комплектующие. Новые сроки поставок пока не определены, - уточняют в пресс-службе.

Первые троллейбусы из Белоруссии должны были приехать в Екатеринбурге в декабре 2022 года, но тогда возникли проблемы с поставкой комплектующих. Сроки перенесли на 2023 года. Но сейчас поставка общественного транспорта вновь сорвалась.