Мужчину ищут полицейские и волонтеры. Фото: «ЛизаАлерт»

В Нижнем Тагиле ищут 33-летнего мужчину. О местонахождении Егора Полевых ничего не известно с 18 февраля. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

На момент исчезновения мужчина был одет в черный пуховик, синие джинсы, светло-коричневые кроссовки и черную шапку-ушанку.

- Особые приметы – рост 186 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза и темно-русые волосы. Носит бороду, - рассказали в поисковом отряде.

Если вы знаете где может находиться Егор, сообщите об этом в полицию, инфоргу Юлии 8-953-601-80-76 или по номеру, указанному в ориентировке.

Ранее в Полевском завершились поиски 20-летнего парня. Его искали с 4 марта. Как сообщает знакомы молодого человека, он покончил с собой.

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