В Первоуральске завершены поиски 20-летнего парня

Молодой парень учился в колледже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске завершились поиски 20-летнего Никиты Колодкина. Молодой человек ушел из дома, 4 марта. Поиски парня не давали результатов вплоть до 8 марта.

- Никита был студентом металлургического колледжа, у него немало друзей. Нам известно, что он просто ушел из дома. Его тело нашли на днях, он покончил с собой. В жизни Никиты были проблемы, но он о них не любил говорить, - рассказал «КП-Екатеринбург» его знакомый Андрей (имя изменено – прим.ред.).

В пресс-службе СК по Свердловской области, а также полиции Первоуральска отказались от комментариев.

Ранее, на Урале искали 17-летнего парня из Березовского. Молодой человек в день исчезновения ушел на учебу, но так и не добрался на занятия. Парня искали волонтеры и полицейские