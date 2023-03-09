В Свердловской области началась бесплатная вакцинация от клещевого энцефалита

Первые тысячи доз вакцины поступают в медучреждения региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область поступила вакцина от клещевого энцефалита. Ее уже направляют в медицинские учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава области.

Эти препараты были закуплены в медучреждения в счет средств областного бюджета по программе «Общественное здоровье уральцев».

- Клещевой энцефалит наносит удар по центральной нервной системе человека. Трагично, когда усилия медиков безуспешны и регистрируется летальный исход или пациент остается инвалидом. Одна из главных мер защиты от клещевого энцефалита - вакцинация, - сообщил главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

В наличии уже имеется 13 тысяч доз детской вакцины «Клещ-Э-Вак». Для взрослых в больницы поступила 91 тысяча единиц препарата «Энцевир». Бесплатно поставить прививку могут уральцы старше 60 лет, а также дети в возрасте 15 месяцев. Также она доступна тем, кто участвует в тушении лесных пожаров. Бесплатно можно сделать первую и вторую прививки.