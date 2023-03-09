В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Ветер поднимется уже 10 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщают синоптики, в регионе ожидается сильный ветер.

- По данным синоптиков, 10 марта местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели просят сохранять бдительность. Опасная погода в области наступила еще 9 марта: улицы Екатеринбурга и других городов накрыло сильным снегопадов. Поэтому в ГИБДД водителей и пешеходов просят соблюдать особую осторожность.

До этого штормовое предупреждение в МЧС по региону вводили ровно месяц назад. Ветер 9 февраля поднялся также до 18 метров в секунду.