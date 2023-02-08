Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 10:42

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

На регион надвигается сильный ветер
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Спасатели просят во время непогоды соблюдать меры безопасности

Спасатели просят во время непогоды соблюдать меры безопасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, на регион надвигается сильный ветер. Согласно прогнозам 9 февраля порывы будут достигать 18 метров в секунду.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, - обратились к свердловчанам спасатели.

В МЧС напомнили, что во время сильного ветра в здании необходимо закрыть все окна и двери, а также по возможности отключить электроприборы. На улице при непогоде нужно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, ремонтируемых зданий, линий электропередачи и деревьев.

Автомобилистам рекомендовали не парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов, которые при сильном ветре представляют большую опасность.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».