Спасатели просят во время непогоды соблюдать меры безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, на регион надвигается сильный ветер. Согласно прогнозам 9 февраля порывы будут достигать 18 метров в секунду.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, - обратились к свердловчанам спасатели.

В МЧС напомнили, что во время сильного ветра в здании необходимо закрыть все окна и двери, а также по возможности отключить электроприборы. На улице при непогоде нужно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, ремонтируемых зданий, линий электропередачи и деревьев.

Автомобилистам рекомендовали не парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов, которые при сильном ветре представляют большую опасность.

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