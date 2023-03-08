На Урале ищут водителя, который привязал к авто бублик с ребенком

Ему грозит штраф до 3000 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белоярском инспекторы Госавтоинспекции разыскивают водителя, который передвигался по проезжей части с привязанным к машине бублику с ребенком. Ему грозит штраф до 3000 рублей. А также составление протокола за невыполнение родительских обязанностей.

- За нарушение правил перевозки ребенка водителю грозит административная ответственность по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, помимо этого материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД «Заречный» для привлечения законных представителей к ответственности по ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, что в Екатеринбурге в ночь на 8 марта иномарка сбила 13-летнюю девочку. Школьница перебегала дорогу в неположенном, когда торопилась купить подарок маме.