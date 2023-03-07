Бежала, чтобы купить маме подарок: в Екатеринбурге Toyota сбила 13-летнюю девочку

Авария произошла рядом с торговым центром. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге в канун Международного женского дня под колесами иномарки пострадала 13-летняя девочка. Ребенок бежал купить маме подарок к 8 марта, когда на нее наехала Toyota Auris. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Авария произошла в 21:40 между двумя торговыми центрами: «КИТ» и «Гранат». Вместе с подружками девочка искала подарок своей маме. Однако, когда дети шли из одного магазина в другой, они решили перебежать дорогу в неположенном месте. Из-за чего одна из девочек попала в аварию. Так 13-летний подросток получила вывих плеча. Ее госпитализировали в больницу №9.

Девочка получила вывих плеча. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

- Сотрудниками полиции установлено, что автомашиной Toyota Auris управляла 43-летняя женщина, с девятилетним водительским стажем. Женщина пояснила, что, двигаясь по улице Дениса Уральского со стороны улицы Бардина в сторону улицы Московской, в последний момент увидела детей, которые выбежали из-за потока машин, движущихся на встречном направлении, приняла экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - рассказали в Госавтоинспекции.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Они провели замеры, оставили документы и опросили очевидцев ДТП.

В дальнейшем в школу, где учится пострадавшая девочка, придут сотрудники ГИБДД. Они проверят, как в учреждении преподают правила дорожного движения. Материалы дела направили в подразделение по делам несовершеннолетних.