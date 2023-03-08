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НовостиОбщество8 марта 2023 13:24

440 тысяч уральских школьников отправятся в оздоровительные лагеря на каникулы

В их числе около тысячи детей из ДНР
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
В весенние каникулы планируется оздоровить более 24 тысяч школьников

В весенние каникулы планируется оздоровить более 24 тысяч школьников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стартовала оздоровительная кампания. В весенние каникулы в лагерях смогут отдохнуть более 440 тысяч детей школьного возраста.

- К старту летней кампании ожидается, что будут открыты 1297 организаций отдыха. При этом формы отдыха и оздоровления могут быть различными: городские лагеря дневного пребывания, загородные лагеря, санатории, лагеря труда и отдыха, туристические лагеря и другие, - сообщил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Также ожидается, что в оздоровительные лагеря отправится тысяча детей из ДНР.

- На организацию оздоровления юных уральцев из областного бюджета более двух с половиной миллиардов рублей, - добавил Юрий Биктуганов.

О том, как выбрать лагерь для ребенка и записать его туда, вы можете прочитать здесь.