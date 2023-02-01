Как выбрать лагерь для ребенка для отдыха летом 2023 года

В загородных лагерях региона отдохнут 25,5 тысяч детей из Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замглавы города Екатерина Сибирцева открыла особенности оздоровительной кампании для детей в 2023 году. Она рассказала, как и в какие сроки можно записать ребенка на оздоровительный отдых на лето-2023 в Екатеринбурге.

Когда можно записать ребенка в загородный лагерь, санаторий или городской лагерь в Екатеринбурге в 2023 году

Запись в загородный лагерь для детей в Екатеринбурге стартует раньше, чем обычно. Она продолжится с 15 февраля по 15 марта 2023 года.

Запись ребенка из Екатеринбурга в санаторий Свердловской области планируется с 15 апреля по 29 апреля 2023 года.

Записать ребенка в городской лагерь в Екатеринбурге можно с 5 марта по 19 марта 2023 года.

Когда станет известно, получил ли ребенок место в лагере или санатории в Екатеринбурге

Списки по загородным лагерям будут сформированы и опубликованы 24 марта 2023 года.

Будет ли дополнительный набор в загородный лагерь в Свердловской области для детей из Екатеринбурга

Да. Дополнительный набор на свободные места в загородный детский лагерь начнется с 24 марта 2023 года

Как долго решают, получит ли ребенок из Екатеринбурга место в загородном оздоровительном лагере или санатории

Специалисты проверяют документы в течение пяти дней. После этого они формируют реестр.

Как подать заявку на путевку в загородный лагерь Свердловской области в 2023 году

Подать все документы в загородный лагерь или санаторий можно через портал госуслуг, МФЦ. Для городских лагерей с дневным пребыванием документы можно подать через образовательное учреждение, которое посещает ребенок.

Сколько лагерей для детей Екатеринбурга будет работать в 2023 году

В Екатеринбурге будет работать 159 городских лагерей дневного пребывания. Среди них 147 базируются на территории школ, 4 – у учреждений допобразования, 8 – на территории детских садов. Что касается городских лагерей на базе садиков – это эксперимент 2023 года, оздоровление в течение 21 дня тут будут получать дети с ОВЗ. Оздоровят в этих лагерях 31 тысячу детей.

Будут работать 18 загородных лагерей в Свердловской области. За лето они примут 25500 детей.

В санаториях Свердловской области будут приняты 5000 детей, еще 1500 детей отправятся на отдых на Черное море.

Сколько лагерей я могу выбрать для ребенка из Екатеринбурга на летний отдых в 2023 году

Родители могут указать в заявке три наиболее предпочтительных загородных лагеря или санатория Свердловской области.

Сколько длится смена в детском лагере в Екатеринбурге в 2023 году

Родители могут выбрать смену из нескольких вариантов: 21 день, 14 дней и 7 дней. Последние чаще всего посвящены проектной деятельности и имеют свою направленность – творческие, спортивные или научные.

Как отправить ребенка на отдых в загородный лагерь в Свердловской области бесплатно

В Свердловской области есть категории детей, путевки которым в загородный лагерь или санаторий будут выдаваться бесплатно. Отправить ребенка из Екатеринбурга в загородный лагерь и санаторий можно, если его родитель является участников СВО. Также бесплатную путевку в загородный лагерь или санаторий предоставляют детям, переехавшим в Екатеринбург из ДНР, ЛНР или Запорожья.

Как отправить ребенка из Екатеринбурга в загородный лагерь Свердловской области со льготами

Льготы при оплате путевки в загородный лагерь или санаторий получают дети из многодетных семей, безработных родителей, семей, где есть пенсии по потере кормильца; и дети работников организаций, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума по Свердловской области.

В какое время лучше выбрать смену для ребенка из Екатеринбурга в загородном лагере или санатории Свердловской области

По оценкам экспертов, июль наиболее востребован. Всегда на смены в этом месяце приходится пик интереса среди родителей. Если родитель заинтересован в отдыха ребенка и хочет 100-процентной гарантии в том, что получит путевку, специалисты рекомендуют подать заявление не только на июль, но и июнь и август.

Как выбрать лагерь в Свердловской области

Замглавы города Екатерина Сибирцева советует воспользоваться сервисом «Уральские каникулы». Кроме того, есть сайты лагерей и страницы в соцсетях, где можно оценить работу педагогов в прошлом году.

Как можно оплатить путевку в лагерь или санаторий в Екатеринбурге в 2023 году

В 2023 году в городе появился новый электронный сервис оплаты путевки в загородный лагерь на официальном портале мэрии. Он находится в разделе «Жители». С его помощью можно оплатить без комиссии любые квитанции в выбранный лагерь.