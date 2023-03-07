Глава RCC Boxing Promotions не согласен с решением судей в поединке Штыркова и Исмаилова

Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова в поединке по правилам бокса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава RCC Boxing Promotions Герман Титов не согласен с решением судей в поединке Штыркова и Исмаилова. Он считает, что правильнее было бы присудить ничью. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил Руководитель PR Академии единоборств РМК Алексей Галанов.

Генеральный директор RCC Boxing Promotions дал собственную оценку прошедшему поединку двух бойцов. Он не согласен, что победителем стал Магомед Исмаилов.

- Я вполне доволен боем. Ваня выдавал такие, чисто боксерские комбинации. Видно, что он готовился. Результат, я не согласен. Было ближе к ничьей. Один судья там насудил все шесть раундов, но всякое бывает, и судьи ошибаются. Понятно, что у них свое мнение, у меня свое. Но, ближе было к ничьей. Для обоих это хороший опыт в именно в боксе, и Ваня меня удивил. Если он пойдет дальше, то будет еще интересней, - сказал Титов.

Напомним, накануне прошел бой Магомеда Исмаилова против Ивана Штыркова. Поединок стал реваншем. По итогам шести раундов победу большинством судейских голосов победу одержал Лысый Хищник.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.