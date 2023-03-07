В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировались 13 человек

В Екатеринбурге загорелась пятиэтажка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге загорелась пятиэтажка на улице Современников. Из дома эвакуировались 13 человек, двое из них дети. Инцидент произошел 7 марта в 15:50. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади шести квадратных метрах повреждена деревянная конструкция выхода на кровлю муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место прибыли пять пожарных машин и 16 спасателей. В 16:02 им удалось локализовать огонь, а спустя четыре минуты пожар был потушен. Только к 17:08 сотрудники МЧС завершили работы, разобрав сгоревшие конструкции. Как сообщают спасатели, в пожаре никто не пострадал.

Ранее в селе под Каменском-Уральским сгорела баня. Тушить возгорание прибыли 12 спасателей. Им за несколько минут удалось ликвидировать пожар. О пострадавших информации не поступало.

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