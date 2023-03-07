В селе под Каменском-Уральским сгорела баня

Девять спасателей прибыли тушить баню Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Сосновое под Каменском-Уральском произошел пожар. На улице Комсомольская загорелась баня. Сообщение о возгорании поступило дежурному в 12:11. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 12 квадратных метров сгорела баня. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава, - сообщили в МЧС.

Уже в 12:23 пожарным удалось локализовать пожар. Спустя четыре минуты огонь и вовсе потушили. Однако полностью работу завершили только спустя полчаса, когда были разобраны сгоревшие конструкции и проведена проливка. О пострадавших не сообщается.

Спасатели напомнили о том, что в доме всегда должны находиться средства для тушения: огнетушитель или бутылка воды. Если самостоятельно потушить возгорание не получается, нужно позвонить по номеру «112».

Ранее, 4 марта, в Бисерти пожарные спасли человека из горящего дома. Девять человек смогли самостоятельно покинуть здание. Пламя вспыхнуло в одной из квартир на первом этаже.

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