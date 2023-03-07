Матч футбольного клуба «Урал» с «Торпедо» перенесли из «Лужников» в Химки

Как выяснилось, с таким предложением выступили сами хозяева поля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Матч футбольного клуба «Урал» с московским «Торпедо» перенесли из «Лужников» в Химки. Как выяснилось, с таким предложением выступили сами хозяева поля.

- Причиной для такого решения стало «неудовлетворительное качество газона в Лужниках». В остальном все без изменений: суббота, 11 марта, 14:00 по московскому времени, - уточнили в пресс-службе ФК «Урал».

Ранее стало известно, что два игрока футбольного клуба «Урал» попали в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте. Предположительно, что соперниками наших игроков станут Ирак и Иран.

В заявку вошел 26-летний вратарь «шмелей» Илья Помазун, а также 27-летний защитник Мингиян Бевеев. Всего же в списке тренерского штаба на мартовские сборы числится 41 футболист.