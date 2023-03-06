Два игрока клуба «Урал» попали в расширенный состав сборной на товарищеские матчи в марте

Всего же в списке тренерского штаба на мартовские сборы числится 41 футболист Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два игрока футбольного клуба «Урал» попали в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте. Предположительно, что соперниками наших игроков станут Ирак и Иран.

В заявку вошел 26-летний вратарь «шмелей» Илья Помазун, а также 27-летний защитник Мингиян Бевеев. Всего же в списке тренерского штаба на мартовские сборы числится 41 футболист.

- Список игроков, представленный сейчас, расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта. Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году – в чемпионате и кубке России, - уточнили в пресс-службе сборной России по футболу.

Предположительно, что соперниками наших игроков станут Ирак и Иран. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что на прошлой неделе подопечные Виктора Гончаренко обыграли «Ростов» и сумели прорваться в полуфинал Кубка России, соперником екатеринбуржцев станет московский «Спартак», первая игра назначена на 14 марта.

Примечательно, что в минувшие выходные «Урал» также сыграл на выезде против «Спартака», игра завершилась вничью, голы на свой счет записали Рай Влут и Эрик Бикфалви, а у столичных дублем отличился Руслан Литвинов.