Футбольный клуб «Урал» обыграл «Ростов» и вышел в полуфинал Кубка России

«Урал» на глазах у почти десяти тысяч болельщиков ворвался в полуфинал Кубка России. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» на домашней арене минимально обыграл «Ростов» в рамках четвертьфиналов Кубка России. Встреча двух команд завершилась со счетом 2:1.

Матч начался с минуты молчания в память о Давыде Алексееве, 19-летнем воспитаннике «Урала», который погиб 24 февраля.

Первый гол был забит Андреем Егорычевым уже на 28 минуте первого тайма. Полузащитник завладел мячом в зоне подбора и забросил его на дальнюю штангу, вратарь ростовчан не угадал намерения игрока, предположив, что именно Алексей Каштанов замкнет передачу.

Первая встреча клубов в Ростове завершилась со счетом 1:1. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Ростовчане же получили шанс отыграться только во втором тайме: на 80 минуте Николай Комличенко упал в чужой штрафной, после чего арбитр назначил пенальти. К точке подошел Максим Осипенко и реализовал пенальти, Илья Помазун не угадал, куда будет бить защитник.

Казалось, что все движется к ничьей, однако уже через пять минут мяч попал в руку ростовчанину Андрею Ланговичу, и после просмотра VAR судья назначил 11-метровый: Рай Влут мощно пробил в угол, а Сергей Песьяков не дотянулся до мяча.

«Урал» на глазах у почти десяти тысяч болельщиков ворвался в полуфинал Кубка России! Напомним, что первая встреча клубов в Ростове завершилась со счетом 1:1, голы на свой счет записали Алексей Каштанов и Николай Комличенко.