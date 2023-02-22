Футбольный клуб «Урал» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в Кубке России

Встреча команд завершилась со счетом 1:1. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в рамках четвертьфинала кубка России. Встреча команд завершилась со счетом 1:1.

«Шмели» первыми открыли счет, уже в первом тайме на четвертой минуте полузащитник Алексндр Селява сыграл рукой в своей штрафной, из-за чего арбитр указал на точку. Алексей Каштанов уверенно реализовал 11-метровый.

На этот гол хозяева поля смогли ответить на 68 минуте усилиями Николая Комличенко: Данил Уткин выполнил заброс в штрафную, из-за чего нападающий буквально расстрелял ворота Ильи Помазуна с шести метров.

Ответная игра с ростовчанами состоится в уральской столице уже 27 февраля. Ранее на «Екатеринбург Арене» показали, как выращивают газон в минусовые температуры, готовясь принять игры второй половины РПЛ по футболу.

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