Зарплату мобилизованного из Свердловской области два месяца переводили его тезке

Мобилизованный находится в зоне СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зарплата мобилизованного из Свердловской области два месяца поступала его полному тезке. Им оказался мобилизованный из другого региона. Все это время деньги военнослужащего поступали в другой банк. Об этой ситуации рассказал депутат Госдумы Максим Иванов, к которому боец обратился за помощью.

- При поступлении в воинскую часть военнослужащий подавал в бухгалтерию свои реквизиты в одном банке. В итоге денежное довольствие отправили в другой, где у человека в принципе счета не было, - объясняет Максим Иванов в своем Telegram-канале.

По его словам, мобилизованный пытается решить проблему с декабря. Он обратился в Единый расчетный центр. Там его отправили в банк, который вновь посоветовал обратиться в ЕРЦ.

- Сейчас мобилизованный в зоне СВО. У него нет возможности ходить по инстанциям. Поэтому окажем ему содействие. Будем деньги возвращать, - заявляет депутат Госдумы.

До этого у семьи другого мобилизованного из Свердловской области также были проблемы с выплатами. Семья из Нижней Туры, которая едва не осталась без жилья, несколько месяцев пыталась получить выплаты, но в конце января деньги все же пришли.