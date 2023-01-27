Семье мобилизованного из Нижней Туры, которая едва не осталась без жилья, перевели выплаты

Елена обращалась за помощью в военную прокуратуру, к властям и общественникам. Фото: предоставлено героем публикации

Семье мобилизованного из Нижней Туры поступили долгожданные выплаты, которых не было еще с осени. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала жена участника СВО Елена.

- Деньги поступили на счет мужа в полном объеме – 603 тысячи. Мы сразу оплатили аренду квартиры на несколько месяцев вперед. Переезжать из нее мы не стали. Уже куда только не обращались, чтобы нам помогли. Из-за ошибки с принадлежностью реквизитов в банке, мы еще две недели ждали денег, - рассказала «КП-Екатеринбург» Елена.

В новогодние праздники семья едва не осталась без жилья. Деньги на счет мужа не поступали, а оплатить квартиру Елене было нечем. Вся семья жила на детское пособие - 28 тысяч рублей. При этом, супруги воспитывают троих детей. А старшая дочка Елены имеет особенности здоровья.

Елену с детьми поддержали друзья, чиновники, которые помогли им не остаться на улице. Еще в планах у женщины создать свой сбор гуманитарной помощи для мобилизованных. Несколько идей для реализации у нее уже есть, Елене осталось только найти благотворителей.

Напомним, ранее Елена ждала выплат своего мобилизованного мужа. Он отправился в зону СВО еще в конце сентября. Женщина боролась за выплаты с осени. В первый раз ей обещали перевести деньги перед новым годом. Правда, выяснилось, что из-за роковой ошибки в системе выплаты улетели на другой счет. И возвращать их после заявления обещали в конце января.

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