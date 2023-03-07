На Тюменском тракте столкнулись три грузовых автомобиля

По ДТП и выявленным нарушениям проводится проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Тюменском тракте столкнулось две фуры и один грузовик. ДТП случилось около 21:00 вечера 6 марта. Обстоятельства аварии все еще устанавливаются, но уже известно, что водители нарушили режим труда и отдыха.

- На 83 километре автодороги Екатеринбург – Тюмень водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, не выбрал скорость, постоянно обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством, допустил занос, столкнулся со встречно движущемся Hyundai и грузовым автомобилем MAN, - уточняют «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Как уточняют в Госавтоинспекции уточняют, что у водителя, спровоцировавшего ДТП, установлено нарушение режима труда и отдыха, у двух других водителей выявлены нарушения правил использования тахографов.

Также 6 марта на трассе Екатеринбург-Пермь столкнулись две машины. ДТП произошло на 242 километре дороги. В аварии пострадали три человека и один погиб. Информация об этом появилась в пресс-службе 32-го пожарно-спасательного отряда Свердловской области.

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