На Пермском тракте в аварии погиб человек

В аварии погиб человек. Фото: сообщество «32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО»

На трассе Екатеринбург-Пермь 6 марта столкнулись две машины. ДТП произошло на 242 километре дороги. В аварии пострадали люди. Информация об этом появилась в пресс-службе 32-го пожарно-спасательного отряда Свердловской области.

- В результате ДТП погиб один человек, пострадали три человека, - рассказали в ведомстве.

Как сообщает УГИБДД Свердловской области порталу Е1, на трассе столкнулись ГАЗ и Hyundai Solaris. Грузовиком управлял 39-летний мужчина, он скончался. В иномарке находились три человека: молодой человек, женщина и ребенок одного года. Малыша доставили в детскую больницу. У него нет серьезных травм, поскольку ребенок находился в кресле.

Пострадавшего годовалого ребенка отвезли в больницу. Фото: сообщество «32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО»

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий у УГИБДД по Свердловской области.

Ранее на выезде из Екатеринбурга столкнулись сразу семь автомобилей. В массовом ДТП никто не пострадал. Причиной столкновения стал гололед. Авария создала некоторые сложности на дороге. Движение осуществлялось в одну полосу.

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