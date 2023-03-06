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НовостиПроисшествия6 марта 2023 14:07

На выезде из Екатеринбурга столкнулись сразу семь автомобилей

По предварительным данным, в массовом ДТП обошлось без пострадаших
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Причиной происшествия мог стать гололед.

Причиной происшествия мог стать гололед.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выезде из Екатеринбурга в районе поселка Октябрьский столкнулись сразу семь автомобилей. По данным госавтоинспекции, авария произошла 6 марта в 16:15 по местному времени.

По предварительным данным, установлены семь участников аварии. Причиной происшествия мог стать гололед.

- Подрядным организациям выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков. Движение происходит в одну полосу. В результате ДТП женщина-пассажир одной из машин обращалась за помощью медиков, но лечение ей не потребовалось, - сообщили «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге водитель иномарки Skoda Octavia сбил 10-летнюю девочку, которая пыталась перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. Авария произошла утром 6 марта на улице 8 Марта.

Пострадавшую школьницу увезли в больницу с ушибами ноги.