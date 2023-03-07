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НовостиОбщество7 марта 2023 3:24

В Нижний Тагил завезли новое оборудование для рентгенодиагностики

Оно обошлось в 19 миллионов рублей
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Комплекс для рентгенодиагностики представили 6 марта. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Комплекс для рентгенодиагностики представили 6 марта. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Демидовскую больницу Нижнего Тагила прибыло новое оборудование для рентгенодиагностики. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как рассказал главврач больницы Сергей Овсянников, рентгенодиагностический комплекс рассчитан на три рабочих места и позволяет проводить диагностику пациентам круглосуточно. За сутки здесь проводится от 70 до 100 обследований.

Стоимость нового рентгенодиагностического комплекса Р-500 «Дуограф» составила 19 миллионов рублей. Все аппараты отечественного производства, включая программное обеспечение.

Кроме того, недавно в Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы в Екатеринбург также появилось новое оборудование. Оно позволило безболезненно и безопасно впервые удалить злокачественную опухоль семимесячному ребенку.

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