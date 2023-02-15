На Урале врачи впервые удалили опухоль у семимесячного ребенка, не оставив шрамов

Опухоль у ребенка была в грудной клетке. Фото: ДИП

Врачи в Свердловской области удалили опухоль семимесячному ребенку. Спасти малышку онкохирурги смогли с помощью всего трех проколов длиной около сантиметра, практически не оставив шрамов. Злокачественная опухоль у ребенка была в грудной клетке.

До этого подобные операции проводились только открытым способом. Он требовал широкий доступ к оперируемой области, на новом оборудовании операция стала менее травматичной.

Во время операции медики из Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы воспользовались видеоэндоскопическим оборудованием. Оно снабжено специальными миниатюрными насадками, которые позволяют оперировать даже малышей первого года жизни.

- Применение современного оборудования позволяет хирургу выполнять операцию с высокой точностью, исключая риск осложнений. После таких операций пациенты быстрее восстанавливаются и адаптируются к повседневной жизни, — уточняет детский хирург-онколог ОДКБ Сергей Тупоногов.

За прошедший год в ОДКБ хирурги провели более 20 сложнейших операций по удалению опухолей у детей. Всего в 2022 году врачи провели 189 оперативных вмешательств, рассказывают в ДИПе.

Первичная онкологическая заболеваемость среди детей и подростков в Свердловской области в 2022 году составила менее 17 новых случаев на 100 тысяч детского населения. Показатель смертности среди детей от злокачественных опухолей в регионе один из самых низких в стране и продолжает снижаться.