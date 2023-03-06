Фото: пресс-служба администрации ГО Сухой Лог

Во время спецоперации на Украине погиб 39-летний уроженец Сухого Лога Александр Тукач. В мэрии рассказали, что мужчина окончил школу №2, а позже в училище получил профессию газоэлектросварщика.

- Известно, что Александр героически погиб под городом Артемовск Донецкой Народной Республики еще 20 января. Посмертно он был награжден медалью «За отвагу» и медалью ЧВК. Прощание с ним состоится 7 марта, - отметили в пресс-службе администрации Сухого Лога.

Ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Тугулыма Михаил Тюляндин, ему было 29 лет. Известно, что день рождения мужчина отпраздновал за полтора месяца до гибели.

- При выполнении боевой задачи в зоне СВО 20 февраля погиб Тюляндин Михаил Михайлович. Прощание состоится 1 марта в 12:00. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в пресс-службе Тугулымского городского округа.