Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 февраля 2023 15:56

Во время спецоперации на Украине погиб 29-летний уроженец Тугулыма

Михаил Тюляндин отпраздновал день рождения за полтора месяца до гибели
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Известно, что день рождения мужчина отпраздновал за полтора месяца до гибели

Известно, что день рождения мужчина отпраздновал за полтора месяца до гибели

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время спецоперации на Украине погиб 29-летний уроженец Тугулыма Михаил Тюляндин, ему было 29 лет. Известно, что день рождения мужчина отпраздновал за полтора месяца до гибели.

- При выполнении боевой задачи в зоне СВО 20 февраля погиб Тюляндин Михаил Михайлович. Прощание состоится 1 марта в 12:00. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в пресс-службе Тугулымского городского округа.

Также так отметили, что вместе с Михаилом в одной части служил его брат.

Ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб 31-летний житель Серова Антон Савин. Мужчина погиб 25 декабря прошлого года в составе ЧВК во время тяжелых боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике.