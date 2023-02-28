Известно, что день рождения мужчина отпраздновал за полтора месяца до гибели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время спецоперации на Украине погиб 29-летний уроженец Тугулыма Михаил Тюляндин, ему было 29 лет. Известно, что день рождения мужчина отпраздновал за полтора месяца до гибели.

- При выполнении боевой задачи в зоне СВО 20 февраля погиб Тюляндин Михаил Михайлович. Прощание состоится 1 марта в 12:00. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в пресс-службе Тугулымского городского округа.

Также так отметили, что вместе с Михаилом в одной части служил его брат.

Ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб 31-летний житель Серова Антон Савин. Мужчина погиб 25 декабря прошлого года в составе ЧВК во время тяжелых боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике.