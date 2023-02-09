Фото: пресс-служба серовского городского округа

Во время спецоперации на Украине погиб 31-летний житель Серова Антон Савин. Мужчина погиб 25 декабря прошлого года в составе ЧВК во время тяжелых боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике.

- Антон Валерьевич окончил девять классов в местной детской школе-интернат, после чего поступил в Профессиональное-техническое училище №65 на специальность каменщика. Прощание с ним состоится 10 февраля, - уточнили в администрации серовского городского округа.

Ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб 42-летний уроженец Новоуральска Алексей Савин. Он был ветераном боевых действий на Северном Кавказе. Прощание с ним прошло 3 февраля.

- Алексей Владимирович героически погиб, защищая семью, город, страну… - написал на своей странице в социальных сетях глава Новоуральского городского округа.