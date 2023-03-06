Суд над Евгением Ройзманом* может стартовать в марте

экс-главу трижды оштрафовали весной прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расследование уголовного дела экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* о дискредитации вооруженных сил РФ завершено. Раскрывать подробности его адвокат отказался, однако подчеркнул, что примерные даты суда уже известны.

- Пока мы не можем давать развернутые комментарии. Единственное, что я могу сказать это то, что я не исключаю, что к концу марта может начаться суд в отношении Евгения Ройзмана*, - уточнил «КП-Екатеринбург» адвокат бывшего главы Екатеринбурга Владислав Идамжапов.

Напомним, весной 2022 Евгения Ройзмана* трижды штрафовали по административной статье за дискредитацию Вооруженных сил РФ на общую сумму 150 тысяч рублей. После этого ему присудили 85 тысяч рублей за неуважение к власти.

За видеозапись, опубликованную в интернете в августе на него завели уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ», по которой политику грозило до трех лет лишения свободы.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.

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