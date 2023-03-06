В Екатеринбурге второклассник открыл производство маскировочных сетей для бойцов на СВО

Сетки Сережа отправляет в зону СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второклассник из Екатеринбурга запустил производство маскировочных сетей для бойцов в зоне СВО. Восьмилетний Сережа Данилюк вяжет сетки прямо дома и только после того, как сделает все уроки, рассказывает мальчик.

- Это рыболовная сетка, а это лоскутки ткани. Я плету маскировочные сетки солдатам на передовую, чтобы их не заметил враг, и чтобы они вернулись домой живыми, - рассказывает юный патриот «Вести-Урал».

На изготовление одной маскировочной сети размером два на три у Сережи с папой уходит примерно три дня. Семья уже сделала четыре полотна и отправили их в зону проведения СВО.

Вместе с сеткой отправился и гуманитарный груз, который Сережа с папой собрали вместе. В коробке с рисунком лежат полотенца, чай и зубные щетки, словом, все, что необходимо бойцам.

До этого в Камышлове пятилетний Севастьян Жогов тоже старался помочь мобилизованным, отправившихся в зону спецоперации. Его прозвали «камышловский победеныш». Мальчик приносил свои честно накопленные рубли на подарки бойцам. У него была скромная сумма в 590 рублей, но он отказался от своих планов на покупки, чтобы поздравить бойцов накануне Дня защитника Отечества.