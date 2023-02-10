«От чистого сердца»: мальчик из уральской глубинки отдал деньги из копилки на подарки бойцам СВО

Севастьян уже второй раз отдает свои деньги бойцам. Фото: telegram-канал «Камышловский ДОСААФ»

Юный житель Камышлова Севастьян Жогов отдал свои честно накопленные рубли на подарки мобилизованным. У пятилетнего Севастьяна Жогова в деревянной коробочке была скромная сумма в 590 рублей, но он отказался от своих планов на покупки и потратил их, чтобы поздравить бойцов накануне Дня защитника Отечества. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал дядя мальчика Сергей Андреев.

Севастьян Жогов принес копилку в центр гуманитарной помощи при школе ДОСААФ, которым руководит его дядя. Мальчик прошлой осенью уже приносил накопленные деньги. Тогда он передал сумму в 490 рублей.

- Это большой поступок маленького человека. Первый раз Севастьян пришел в центр со своими деньгами в октябре, он отдал их и сказал: «На победу». В этот раз он сказал, что деньги передает на подарки нашим парням. Инициатива полностью принадлежит Севастьяну. В его семье нет мобилизованных, но он видит, как мы помогаем ребятам, собираем грузы, ездим в зону СВО. И Севастьян тоже хочет сделать свой вклад, вместо того, чтобы лишний раз побаловать себя шоколадками, - рассказал Сергей Андреев.

Севастьяну исполнится шесть лет в апреле. Фото: соцсети

Севастьян пока еще ходит в детский сад. В апреле ему исполнится шесть лет.

- Предприниматели закупили подарки для бойцов. В общем количестве их 20 штук. В том числе и на средства Севастьяна. Мы называем его «камышловский победеныш» и хотим сделать даже коллаж с его фото, чтобы клеить на гуманитарные грузы. Пускай все знают, что наш Севастьян делает хоть и малый вклад, но зато от чистого сердца, - говорит Сергей.

Поступок мальчика даже тронул главу Камышловского городского округа - Алексея Половникова. В своих соцсетях он признался, что его до слез растрогал поступок ребенка.

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