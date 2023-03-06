В Екатеринбурге ветеран спецназа лишился орденов

Ветеран обещает вознаграждение за помощь в поиске Фото: Иван МАКЕЕВ

Ветеран Спецназа из Екатеринбурга Александр лишился орденов по дороге на урок мужества. Бывший военный рассказывает, что всего у него пропали два ордена Мужества, орден Дружбы и медаль «За заслуги перед Отечеством».

- Ордена Мужества я получил за боевые действия на Северном Кавказе. Меня часто приглашают провести уроки мужества к детям и другие мероприятия. 27 февраля я ехал в УрФУ в парадном кителе. Всего было около 40 медалей. Четыре самые главные были закреплены сверху отдельно большой булавкой. И, к сожалению, пока ехал, они где-то отцепились, - рассказывает Александр подробности происшествия порталу «Е1».

Александр уверен, что для других его ордена и медали не имеют никакой ценности, но для него они очень важны. Ветеран обещает вознаграждение тому, кто поможет в поиске пропажи. Также военный написал заявление в полицию, где его приняли в работу.